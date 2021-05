Pedro Aquino ante Francia. | Fuente: EFE

Se quedó con una cuenta pendiente, con una espina clavada. Pedro Aquino manifestó que la Selección Peruana no irá solo a participar a la próxima Copa América, sino que el objetivo principal es el título.

"Queremos salir campeones del torneo porque sabemos que estamos para eso. Tenemos que recuperar la humildad y el hambre de ganar", expresó Pedro Aquino en Gol Perú.



“Creo que debemos recuperar un poquito la humildad y el hambre de ganar. Esas dos cosas nos van a ayudar mucho. El Mundial ya lo dejamos atrás y ahora viene algo nuevo, distinto”, agregó el volante del América de México.

De otro lado, Aquino admitió que de momento la bicolor tiene malos números y que tuvo un mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, confía que en las próximas fechas se obtendrá buenos resultados.

“De hecho pasa y no nos damos cuenta, porque también me incluyo. Nos crememos a veces más de lo debido y eso no es así, hay que seguir con la mismas ganas antes de ir al Mundial. Si recuperamos eso vamos a levantar como espuma”, culminó.

Aquino integrará la lista de convocados para la Copa América que se disputará en Argentina y Colombia entre el 11 de junio al 10 de julio próximo.





