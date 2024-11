Pedro Aquino sueña con regresar a la selección: "Me muero de ganas por volver a vestir la camiseta bicolor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú, en el mes de noviembre, asumirá un par de partidos claves por las Eliminatorias al Mundial 2026. Y es que el equipo de Jorge Fossato recibe a Chile en Lima y posteriormente visita a Argentina.

Uno de los que ha sido ausencia en los últimos meses en la Selección Peruana fue el volante Pedro Aquino por lesión. Justamente, el mediocampista del Santos Laguna ha regresado a la acción en las últimas semanas y manifestó su deseo de volver a la tienda nacional de cara al corto plazo.

"Es algo frustrante no poder aportar un granito de arena en la selección. Uno se siente identificado con el grupo y no estar cerca de ellos es chocante. Me muero de ganas por volver a vestir la camiseta de la bicolor. Espero ver mi nombre en la lista de convocados y realmente estoy con ganas y mucha ilusión", le dijo Aquino a Ovación.

La palabra de Aquino por la Selección Peruana

Aquino recibió una carta de reserva previo a los partidos con Uruguay y Brasil. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Posteriormente, se le consultó por su dolencia a la rodilla. La misma ya quedó en el olvido y se centra en el futuro.

"Una lesión me obligó a estar fuera de las canchas por siete meses. Fue muy duro, pero gracias a Dios la lesión ya es cosa del pasado y ahora sumo minutos con mi club. Voy de menos a más", remarcó.

Además, Pedro Aquino manifestó que desde la Selección Peruana han tenido constante comunicación para conocer la evolución de su dolencia en tierras mexicanas.

"La verdad que siempre he tenido la chance de hablar con el comando técnico de la selección. Todos estuvieron pendientes de mí y el área médica se mantuvo en conversación constante con gente del Santos Laguna. Eso hizo que me sienta tranquilo", sostuvo el mediocampista con pasado en Sporting Cristal.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Chile en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Chile se disputará el viernes 15 de noviembre. Hay que indicar, que de acuerdo a información de RPP, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) planea que el Perú vs Chile se juegue en el Estadio Nacional, pero aún no llega a un acuerdo con el IPD.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile en vivo por la fecha 11 de Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p. m.

En Colombia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p. m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p. m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Chile comienza a las 8:30 p. m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p. m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 9:30 p. m.

En Argentina, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p. m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p. m.

En Chile, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p. m.

En Brasil, el partido Perú vs. Chile comienza a las 10:30 p. m.

