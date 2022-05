Pedro Aquino con Lionel Messi. | Fuente: EFE

Pedro Aquino ya dio vuelta a la página sobre unos meses de ausencias en las canchas y ahora su presente es prometedor. La 'Roca' ya cuenta con minutos en el América de México, que se encuentra en carrera para ganar el título del Torneo Clausura de la Liga MX temporada 2022.

Al margen de ello, Aquino reconoció que en un momento no tuvo la experiencia y madurez necesaria para manejar su buen momento como futbolista ya integrando la Selección Peruana.



"Hay momentos en los que uno comienza a ganar dinero y se va equivocando en la vida. Llegó uno en donde el ego se me fue, me sentía superior a los demás, pero estaba equivocado. Uno va a aprendiendo de sus errores", declaró Pedro Aquino en 'Al Ángulo'.

El exjugador de Sporting Cristal también reveló que se puso "triste" cuando no fue tomado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.



"En su momento, estaba un poco triste por no haber estado con la selección en los partidos importantes. Sin embargo, esto ya quedó atrás. Ahora me siento bendecido por integrar un grupo tan lindo. A mí me tienen que sacar muerto del campo para recién parar", concluyó.

Perú de cara al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula y los demás jugadores que juegan el extranjero se mantenga en continuidad en las próximas semanas para que llegue con fútbol al amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.

Perú jugará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio, en Doha, de cara a su pase al Mundial Qatar 2022.

Se tiene previsto que la convocatoria del seleccionador Ricardo Gareca de cara al repechaje será el viernes 20 de mayo.





