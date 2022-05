Juan Carlos Oblitas sobre caso Byron Castillo: "Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú"

Oblitas sobre caso Byron Castillo: "Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú" | Fuente: Selección Peruana

El caso Byron Castillo, ya en carpeta de la FIFA al abrir un procedimiento disciplinario tras la demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional contra la Federación Ecuatoriana, tiene divididas a las selecciones de Chile y Ecuador, esperando la primera obtener el pase administrativo a Qatar 2022, mientras que el segundo aguarda por mantener la plaza que obtuvo en las Eliminatorias. No obstante, aparece la Selección Peruana como una tercer implicada.

Fue la FIFA la que pidió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentar una postura por ele caso Byron Castillo, a pesar que el jugador no actuó ante la ‘bicolor’ y ante un posible cambio en la tabla de posiciones, según el argumento de Chile, tampoco cambiaría su presencia en el repechaje de Qatar 2022.

Pero la FPF fue notificada, una medida que, según el abogado Eduardo Carlezzo, representante de la ANFP, habría realizado FIFA ante “varias sanciones que se podrían aplicar” y que tendría a Perú como “afectado”.

Al respecto se pronunció Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, quien dijo que desde Videna atienden la situación, pero con la Selección Peruana al margen.

“Eso lo está viendo el departamento legal. Desde la Dirección Deportiva, que es mi área, y en ella se incluye el cuerpo técnico, no haremos ninguna declaración”, dijo en entrevista con ‘La Tercera’.

¿Perú clasificaría directamente al Mundial por el caso Byron Castillo?

Así quedó la tabla de posiciones en las Eliminatorias Qatar 2022 de Sudamérica | Fuente: FIFA

La duda surge por la evaluación que realice la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que espera por las manifestaciones desde Ecuador y también de la FPF. En todo caso, el foco de la Selección Peruana está puesto en el repechaje de Qatar 2022.

“Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, recalcó Juan Carlos Oblitas.

El Director Deportivo indicó que las Eliminatorias “han sido desprolijas”, poniendo el ejemplo del partido por jugarse entre Brasil y Argentina, pendiente a desarrollarse a pesar del final de la competición.

Si solo es removido Ecuador de la cuarta plaza de las Eliminatorias por el caso Byron Castillo, la Selección Peruana pasaría a ser el cuarto representante de Conmebol con mejor puntaje del torneo. Colombia quinto (repechaje) y Chile sería sexto. Un caso que se presenta como “una posibilidad”, según considera Juan Carlos Oblitas.

“Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final que, insisto, ojalá que sea rápido”, manifestó.

La Selección Peruana tiene planificado viajar el 28 de mayo a Barcelona para comenzar su preparación con miras al repechaje. El 5 de junio sostendrá un amistoso con Nueva Zelanda y, finalmente, el lunes 13 se medirá a Australia o Emiratos Árabes Unidos por la clasificación al Mundial Qatar 2022.





NUESTROS PODCASTS

El doctor Elmer Huerta nos informa sobre las distintas artritis, cuáles son las más comunes y a quiénes afectan.