Paolo Hurtado y Pedro Aquino podrían perderse los dos próximos amistosos de la Selección Peruana. | Fuente: Andina

Por ahora, es poco probable que Pedro Aquino y Paolo Hurtado sean convocados a la Selección Peruana para la siguiente fecha doble FIFA. Según pudo conocer RPP Noticias, la idea del cuerpo técnico del cuadro bicolor es que ambos futbolistas se queden a entrenar con sus clubes después de haber estado fuera de las canchas en las últimas semanas por lesión.

Por un lado, Pedro Aquino sufrió una osteopatía dinámica de pubis a inicios de febrero y se esperaba que esté hasta cuatro semanas alejado de los terrenos de juego. Ya con ese tiempo cumplido, es probable que el mediocampista formado en Sporting Cristal reaparezca con León este domingo 10 de marzo frente a Lobos BUAP. Incluso, en México señalan que el jugador se quedará en el club para recuperarse tanto futbolística como físicamente.

Mientras tanto, Paolo Hurtado no juega un partido oficial desde el 16 de octubre del año pasado, en el empate por 1-1 de la Selección Peruana contra Estados Unidos. En ese duelo, el 'Caballito' sufrió un desgarro de unos ligamentos que lo mantuvo lejos de las canchas por ocho semanas. No obstante, luego de completar el proceso de recuperación, se volvió a lesionar en el tendón de la corva y recién podrá reaparecer el siguiente domingo, cuando Konyaspor visite al Besiktas.

Teniendo en cuenta que ambos futbolistas han perdido su lugar en los clubes que militan producto de sus lesiones, Ricardo Gareca considera de momento que lo más ideal es no convocarlos a la Selección Peruana para que vayan agarrando su mejor forma con sus equipos. No obstante, no se descarta que el 'Tigre' finalmente cambie de opinión y sí termine llamándolos.