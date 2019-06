Pedro Aquino ha disputado 19 partidos con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: AFP

Pedro Aquino fue la principal ausencia de la lista final de la Selección Peruana para la Copa América 2019. Producto de una lesión, el volante de León no fue llamado por Ricardo Gareca con miras a esta competición y el propio jugador manifestó en Fox Sports Radio su tristeza por no poder participar en ella. No obstante, admitió que mientras no se encuentra en óptimas condiciones prefiere no jugar.

"Me siento un poco triste por perderme la Copa América, pero esto es fútbol y me tenía que pasar en algún momento. Cuando me pongo la camiseta de la Selección Peruana trato de jugar todos los partidos como si fueran de vida o muerte. Siempre me ha gustado ese honor de darle alegría a mi familia y a todo el país. Además, si no estoy bien prefiero no jugar. Prefiero estar bien y meter la pierna fuerte para arriesgar una que otra jugada", dijo.

Pedro Aquino tendrá que retornar a México durante las próximas semanas para preparar la siguiente temporada de la Liga MX con León, club dueño de su carta pase. El conjunto del mediocampista formado en Sporting Cristal llegó hasta la final del último Torneo Clausura, donde cayó a manos de Tigres por 1-0 en el marcador global.