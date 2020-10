Pedro Gallese fue titular con Perú ante Brasil. | Fuente: AFP

La Selección Peruana no pudo contra Brasil, por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y cayó 4-2 en casa. Sin embargo, el encuentro dejó detalles por desmenuzar.



Uno de ellos lo dio a conocer Pedro Gallese, arquero titular de la blanquirroja. El '1' contó que, en el segundo gol del 'Scratch', marcado de cabeza por Richarlison tras un tiro de esquina, la luz del Estadio Nacional le impidió ver bien el recorrido del balón.

"Es una jugada que hasta ahora la sigo pensando. Llego a mi cama y la sigo pensando. Yo tenía que arriesgar un poco más. Salgo y en el recorrido de la pelota me tapa un poco la luz. Trato de salir a buscarla y se me pierde la pelota. Cuando la tengo ya encima, se me pierde y decido quedarme parado. Pero, así haya perdido la pelota, tuve que salir porque estaba decidido, pero pasó eso y quedó en gol", dijo en Movistar Deportes.

En las imágenes del segundo gol de Brasil, que llega tras un tiro de esquina desde la izquierda, se ve a Pedro Gallese alzar la mano. La acción va de acuerdo a la explicación dada por el portero de la Selección Peruana, quien milita en el Orlando City de la MLS.