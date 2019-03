Pedro Gallese ha sido el arquero titular de la Selección Peruana en la mayoría de los partidos con Ricardo Gareca como entrenador. | Fuente: Prensa FPF

Más allá de fortalecer al grupo por ser una competencia más, la vuelta de Carlos Cáceda a la Selección Peruana tiene un significado especial para Pedro Gallese. En rueda de prensa, el golero de Alianza Lima expresó su felicidad por el retorno de la 'Pantera' al combinado dirigido por Ricardo Gareca y enfatizó que se encuentran en un ambiente donde todos se apoyan entre ellos.

"Con Carlos tenemos una linda amistad, estoy contento que regrese a la selección y al grupo. La competencia es sana y, a quien le toque jugar, el otro tendrá que apoyarlo. Este grupo se ha caracterizado por apoyar al compañero, siempre lo hemos hecho así y mostrado una buena vibra", dijo el guardameta de 29 años.

Por otro lado, Pedro Gallese se refirió al poco tiempo restante que le queda a la sanción de Paolo Guerrero y también se refirió al duelo que tendrán en Copa Libertadores, pero con las camisetas de sus respectivos clubes.

"Sabemos todo lo que Paolo Guerrero ha sufrido y lo que se viene preparando para llegar bien, estoy contento por lo que será su retorno. No me imagino a Paolo metiéndome un gol con Inter, pero sí me imagino tapándole un tiro. Él es un jugador importante para nosotros, es el capitán y con él vamos a estar bastante fuertes", sentenció Pedro Gallese.