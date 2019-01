El delantero de la Selección Peruana y del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz (28 años), reiteró que tiene una tarea pendiente con la Bicolor, debido a su sequía de goles cuando le tocó reemplazar a Paolo Guerrero.

Ruidíaz reconoció que se encuentra impaciente en volver a vestir la Selección Peruana para acabar con esta mala racha, la cual provoca que sea víctima de críticas de cierto sector de la afición nacional.

"No tengo ansiedad. Estoy llevando un proceso en la selección, donde recién tengo continuidad de partidos. Sé que esta situación se va a revertir con trabajo, me falta ese toque de fortuna. Yo me llenaría de ansiedad si en un partido no tuviera ocasiones de gol, pero mientras tenga oportunidad, en algún momento va a entrar", dijo la ‘Pulga’ en entrevista con el programa ‘La Banca’.

Ruidíaz tiene metas altas con la Selección Peruana y en el Seattle Sounders. "Salir campeón de la MLS y ganar la Copa América", agregó.

El ex delantero de Universitario también reveló que en sus inicios en el fútbol su posición habitual no fue como centro delantero. "Los '9' típicos son los de área, esos 'grandazos'. Yo me inicié jugando de '10' y luego de extremo, pero a mí eso no me agradaba", señaló.

"Poco a poco me fui metiendo de '9' porque cuando definía lo hacía muy bien, y recuerdo que en el 2011 se lesionaron los nueves, y 'Chemo' preguntó quién quería jugar en ese puesto y rápido dije que yo. El éxito para mí fue el tema de la definición, tener más de dos opciones antes de definir, y las que he elegido han sido las mejores", culminó Ruidíaz.