Ricardo Gareca consideró en sus planes a Raziel García. | Fuente: AFP

La Copa América 2021 tuvo como protagonista a la Selección Peruana que alcanzó las semifinales. La bicolor mostró nuevas caras como Raziel García, quien fue una pieza de recambio en el mediocampo y es considerado una de las revelaciones.



En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, Raziel García reveló sus buenas actuaciones dejaron satisfechos al seleccionador Ricardo Gareca, quien lo felicitó por su desempeño conla camiseta nacional.

"Me felicitó por las buenas actuaciones que tuve, me dijo que me prepare y que siga trabajando. Espero tener más minutos", señaló el jugador de Cienciano del Cusco que recordó que tuvo que lidiar con varias adversidades para ser convocado por el 'Tigre' Gareca.

"Ha sido difícil desde querer dejar el fútbol y estar en Segunda. Ha sido un camino difícil por el esfuerzo con el apoyo de mi familia y mis amigos cercanos. Espero retribuirles dándole alegrías", agregó.



Raziel García, además, sostuvo que Gareca quedó conformó por el accionar de los jugadores. "El profesor Ricardo Gareca se quedó tranquilo por el esfuerzo que hicimos, porque dejamos todo en la cancha. Es fútbol y hay virtudes de rival, es rescatable lo que se hizo", culminó.







