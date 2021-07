Raziel García. | Fuente: EFE

Raziel García es uno de los nombres que dejó la Selección Peruana tras la Copa América 2021. El volante de Cienciano de Cusco acabó siendo una de las revelaciones en la cita continental y por ello su destino sería el fútbol extranjero.

Desde Argentina, el periodista César Luis Merlo de TyC Sports aseguró en su cuenta de Twitter que Raziel García se encuentra en los planes de Rosario Central e incluso se adelantó que las "negocaciones están avanzadas".

Asimismo se informó que el mediocampista "llegaría cedido por 18 meses y con opción de compra desde Cienciano".

Merlo también destacó un detalle sobre el posible fichaje, ya que dio a conocer que Raziel García ya sigue a Rosario Central en Instagram.

"Me gustaría ir a la liga mexicana, argentina o la MLS. Pero vamos a ver qué pasa, ver si por ahí habrá alguna opción para mi futuro", señaló el futbolista hace unas semanas a RPP.

Raziel García está en los planes del 'Tigre' Gareca. | Fuente: AFP

Raziel García reveló charla con Ricardo Gareca

La Copa América 2021 tuvo como protagonista a la Selección Peruana que alcanzó las semifinales. La bicolor mostró nuevas caras como Raziel García, quien fue una pieza de recambio en el mediocampo y es considerado una de las revelaciones.



En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, Raziel García reveló sus buenas actuaciones dejaron satisfechos al seleccionador Ricardo Gareca, quien lo felicitó por su desempeño conla camiseta nacional.

"Me felicitó por las buenas actuaciones que tuve, me dijo que me prepare y que siga trabajando. Espero tener más minutos", señaló el jugador de Cienciano del Cusco que recordó que tuvo que lidiar con varias adversidades para ser convocado por el 'Tigre' Gareca.





NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.