A sus 30 años de edad, Reimond Manco no pierde el sueño de vestir la camiseta de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022. Para ser considerado por Ricardo Gareca, el mediapunta dejó el Atlético Grau para ponerse la indumentaria del Alianza Universidad en la Liga 1 2021.

Este martes y en entrevista con Movistar Deportes, Reimond Manco habló de la chance de ser considerado en la Selección Peruana que dirige el director técnico Ricardo Gareca. En el citado medio mencionó las razones de por qué cree que no se le da el llamado a la blanquirroja.

"No ser llamado a la selección significa que me me falta algo más. Más trabajo o quizás cosas que al 'profe' (Gareca) no le gustan cosas que debo mejorar", fue lo que sostuvo Manco al citado medio en un primer momento.



Manco y su deseo de estar en la Selección Peruana

Además, el también exjugador de otros clubes como Alianza Lima, PSV Eindhoven y Juan Aurich fue consultado en relación a su futuro como futbolista profesional a sus 30 años.

"La verdad que es muy difícil para un futbolista pensar en el día en que se va a retirar", añadió el mundialista con la Selección Sub-17.

Hay que tener en cuenta que la Selección Peruana chocará a fines de marzo ante Bolivia y Venezuela por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022. Es clave sumar de a tres porque la bicolor tan solo tiene un punto y está entre los últimos de la cita premundialista.

