Reinaldo 'Mostaza' Merlo, exentrenador campeón e ídolo de Racing de Argentina, conversó en exclusiva con RPP Noticias sobre el buen momento del delantero Paolo Guerrero en el cuadro de Avellaneda y el presente de la Selección Peruana.

"Paolo ya demostró lo que puede dar por la Selección Peruana, pero que esté o no dependerá del entrenador", indicó 'Mostaza' Merlo en diálogo con Fútbol Como Cancha. Asimismo, habló del buen presente del delantero en su actual equipo: "Hasta ahora, Paolo está jugando seguido. Lo veo bien físicamente y Racing está muy contento con él".

En tanto a la 'blanquirroja', Merlo agregó: "Siempre me gustó la Selección Peruana. Los jugadores tienen muy buena técnica, fue una lástima que pierdan el repechaje y en el próximo Mundial va a estar".

Asimismo, el exentrenador de Racing fue consultado sobre la continuidad de Ricardo Gareca: "Me parece que Gareca tuvo que haber seguido en la Selección Peruana, pero no sé que problemas hubo o no para que ya no siga".

Por último, Merlo fue consultado sobre el clásico entre Racing e Independiente pactado para este domingo 16 de abril a partir de las 2:30 pm (hora peruana): "Creo que Paolo tiene chances de anotar en el clásico ante Independiente. Cuando tiene la pelota en el área, es gol seguro".

Paolo Guerrero: "Si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir"

El delantero Paolo Guerrero de Racing Club tiene las metas establecidas. Está enfocado en mejorar día a día para rendir a lo máximo cada vez que se coloca la camiseta de la 'Academia'.

En una entrevista de la Conmebol, Guerrero señaló a sus 39 años que "mi vida, mi pasión, si dejo de jugar al fútbol, no puedo vivir. Yo como fútbol, duermo fútbol y pienso fútbol".

"A veces mi familia me ve viajando y piensa que estoy preocupado, pero no... estoy pensando en fútbol. Qué es lo que hice en el entrenamiento, qué hice en el partido o qué debía hacer, qué me faltó, cómo puedo mejorar, por qué no le pegué así, o por qué definí mal o por qúe hice el gol o cómo se me presentó la jugada y muchas cosas más", agregó el '9'.

Paolo Guererro, que es el goleador histórico de la Selección Peruana, dijo que "mi cabeza es una máquina, pero de pensar fútbol. Yo creo que para el fútbol no hay edad", manifestó.