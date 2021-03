Renato Tapia realiza su primera temporada en Celta de Vigo | Fuente: Prensa FPF / Real Madrid

En su primera temporada entre las ligas 'top' de Europa, su aplomo en el equipo es notorio. Renato Tapia llegó a España y se ha consolidado como titular en el Celta de Vigo, siendo el futbolista que más minutos ha disputado de la plantilla en lo que va de LaLiga.

Sin embargo, su rendimiento resalta a nivel general de la competición, en la que aparece entre los futbolistas con más recuperaciones de balón. Esto lo ha ubicado en estadísticas comparativas con el brasileño Casemiro, mediocampistas del Real Madrid.

"¿Me incomoda que me comparen? No, es uno de los mejores volantes centales del mundo. Que me comparen con él me halaga mucho. Por números nos parecemos mucho, por características también. Estoy contento que se me compare como él", dijo Tapia en diálogo con 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias.

El integrante de la Selección Peruana llegó para este curso al Celta de Vigo y firmó contrato hasta el 2024. Su presente lo coloca entre las principales referencias de su escuadra, surgiendo así posibilidades para poder cambiar de equipo en el próximo curso.

“No vivo pensando si me voy o no, estoy muy feliz en Vigo. Irme sí es un paso hacia adelante, no lo puedo negar, pero no me quita el sueño pensar que me puedo ir. Estoy contento aquí, lo que venga después, ya se verá”, aseguró.

Renato Tapia no jugará el choque de este domingo ante el Athletic Club, correspondiente a la fecha 26 de LaLiga. Acumuló su décima tarjeta amarilla y quedó suspendido. Actualmente es el más amonestado del torneo.

"Hay momentos donde hay que matar las jugadas, cortar, y estoy más propenso a recibir la amarilla. Me tendría que regular un poco, pero es difícil. Es un tema de jugar un poco desprotegido", puntualizó.





