El peruano habló en exclusiva con RPP Noticias. | Fuente: AFP

El volante Renato Tapia habló sobre su situación en la Selección Peruana en exclusiva con RPP Noticias, tras el primer entrenamiento de la bicolor en Estados, previo a los amistosos ante Ecuador y Brasil. El peruano aseguró que la blanquirroja y su club, Feyenoord, siempre son su prioridad.

"Si bien es cierto acá hay muchísima más responsabilidad que en el equipo, creo que uno siempre tiene que estar pensando en los dos. Ahora es el momento de pensar en la Selección, así que, enfocados", dijo el peruano.

Así mismo, sobre su sitación en el club holandés, Tapia aseguró que su objetivo era quedarse. "Al fin y al cabo se logró lo que se quería: quedarme en el Feyenoord y poder tener minutos. Vengo con muchos partidos, con mucha actividad física, pero también mental. Feliz por el momento que estoy pasando y ojalá se alargue", afirmó el volante.

Acerca de la competencia en la Selección Peruana para los puestos titulares, el jugador de 24 años aseguró que la competencia es sana. "Como jugador, obviamente es difícil. Son jugadores con mucha técnica, mucha calidad. Va a ser difícil la competencia, obviamente sana, y, como un peruano más, muy contento que estén aquí porque sé la calidad de personas y jugadores que son", añadió

Finalmente, sobre el primer amistoso de la bicolor ante Ecuador, Renato Tapia afirmó que no debía subestimar a los rivales por su edad. "Conozco ahí a varios. He jugado con Diego Palacios, que ha estado en el Willem II. Hay que mirarlos como jugadores del primer equipo y no como jugadores de sub 20 o sub 23", dijo el peruano.