La Selección Peruana empató 1-1 con Ecuador en el Estadio Nacional de Lima por la decimosexta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el mediocampista Renato Tapia señaló que le sorprendió la propuesta de juego de su rival.

“Supimos reaccionar ante un Ecuador que vino a hacer su trabajo. No esperábamos este partido tan cortado, trabado, con un árbitro que no ayudó mucho en el trámite. Nos topamos con una realidad distinta, planteamos un juego de otra manera, no supimos manejarlo, llegó el gol de un pelotazo y eso nos tomó fríos. El cambio vino también por los muchachos que entraron, nos ayudaron mucho para cambiar el marcador”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

“Le damos mucho valor, un punto muy importante. Es muy difícil sumar de at res y sobre todo a estas alturas de la competencia, son rivales duros, lo demostró Colombia la fecha pasada y ahora Ecuador de visita. Nosotros buscamos siempre la victoria, proponer y tener una estructura… creo que este punto vale mucho y nos motiva para afrontar las siguientes fechas”, añadió Renato Tapia.

Tapia confía en clasificación de Perú para el Mundial Qatar 2022

Tras el empate con Ecuador, la Selección Peruana cayó al quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022, pero sigue dependiendo de sí misma para tentar la clasificación al Mundial. Aquello valoró Renato Tapia, quien resaltó que su próximo rival será Uruguay, quien ahora está en el cuarto puesto en la tabla de posiciones.

“Nosotros estamos con toda la fuerza, con todas las ilusiones de meternos directos, sabemos que podemos, depende de nosotros, tenemos el siguiente partido contra Uruguay que es rival directo. Lo tenemos ahí, no dependemos de nadie más, hace muchas fechas que no pasaba eso, el grupo está muy motivado, muy metidos en el objetivo y estoy seguro de que se va a lograr”, enfatizó Renato Tapia.





