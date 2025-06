Acuerdo listo: Renzo Revoredo será el nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 17

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comienzan a darse las novedades a nivel deportivo en Videna. La Federación Peruana de Fútbol tiene decidido nombrar a Renzo Revoredo como el nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 17.

RPP pudo conocer que ya existe un acuerdo entre la FPF y Renzo Revoredo, exfutbolista de la Selección Peruana y de clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, por lo que próximamente se realizará el anuncio oficial.

La llegada de Revoredo a la categoría Sub 17 del seleccionado nacional responde a la primera elección de Manuel Barreto como director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, a la que llegó en mayo pasado.

Renzo Revoredo, nuevo técnico de la Sub 17 de Perú

Renzo Revoredo, quien se desempeñó como defensor en su etapa de futbolista, pasó a realizar la faceta de director técnico tras su retiro en 2022, con la camiseta de Sport Boys.

Fue con Sporting Cristal donde dio inicio a otro ciclo en relación al fútbol, estando al frente de categorías menores. En 2024, condujo al equipo rimense Sub 17 hasta el subcampeonato de la Copa Mitad del Mundo (torneo Sub 18), el certamen más importante de Latinoamérica que se lleva a cabo anualmente en Ecuador.

Es en este torneo donde dirigió a Maxloren Castro, quien luego de tener un papel destacado se hizo de un lugar en el plantel profesional de Sporting Cristal y llegó a estar incluso en la mira de la Selección Peruana a nivel absoluto.

Renzo Revoredo ganó la medalla de bronce de la Copa América 2011 con la Selección PeruanaFuente: Andina

A los pocos meses de ponerle fin a su carrera como futbolista, Renzo Revoredo llegó a Sporting Cristal (club en el que se formó) invitado para acompañar al asistente de la categoría Sub 18.

Tras ello pasó a ser primer asistente de las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16, esta última con Víctor Reyes como técnico principal. Fue a comienzos del 2024 cuando se le asignó ser el entrenador de la categoría Sub 17 del elenco celeste.