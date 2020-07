Ricardo Gareca llegó a la bicolor en el año 2015. | Fuente: AFP

Bajo el mando de Ricardo Gareca, la Selección Peruana no solamente volvió a un Mundial después de 36 años, sino que consiguió el segundo puesto en una Copa América.

Sin embargo, para el entrenador, la blanquirroja aún no llega a su mejor nivel. Así lo aseguró en una entrevista con SuperDeportivo, programa radial de Argentina.

"No creo que haya tocado el techo, la Selección Peruana. Nuestra Selección no ha tocado el techo. No sé cuánto más quedará, pero creo que todavía no llegamos. Creo que podemos ir creciendo más desde el aspecto selección", dijo Ricardo Gareca.

Perú, al igual que el resto de equipos de Sudamérica, empezará las eliminatorias rumo a Qatar 2022 en setiembre, según comunicó Conmebol.