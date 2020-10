Ricardo Gareca: "A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día". | Fuente: AFP

Este martes la Selección Peruana cayó por 2-4 ante Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y el compromiso estuvo marcado por la polémica actuación arbitral.

Por su parte, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja' se refirió a la actuación del equipo, que llegó a estar por 2-1 aventajados en el marcador, y calificó su desempeño en el campo de juego.

"Creo que Perú neutralizó a Brasil. En general el hecho de que Neymar haya hecho tres goles tiene que ver con dos penales, no en jugada. Creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros, pero de todas maneras no vi en le juego en sí que hubiera una superioridad de ellos. Por momentos logramos neutralizar a Brasil", indicó Gareca en conferencia de prensa.

En tanto al arbitraje del chileno Bascuñán, Gareca indicó: "De los árbitros no opino, no tengo costumbre de eso. Eso es algo que lo analizaré o la gente encargada de eso. Estoy enfocado totalmente en el juego y bueno tenemos que superar. A veces los arbitrajes no tiene el relieve o no tienen un buen día y, en general, necesito estar siempre concentrado en el partido".

"Tenemos que estar tranquilos. Esto recién comienza, estamos amargados y a la gente le quiero transmitir tranquilidad, que siga confiando en nosotros porque iremos corrigiendo algunas cosas que nos han sucedido y que tenemos los argumentos para saber que nos podemos recuperar y esto va a ser largo todavía", agregó el 'Tigre'.