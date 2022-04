André Carrillo | Fuente: FPF

Este miércoles Ricardo Gareca ofrece una conferencia de prensa en la que fue consultado sobre la actualidad de André Carrillo, futbolista que fue baja en la Selección Peruana ante Paraguay por presentar un lesión y encendió las alarmas de cara al repechaje.

Por su parte, el 'Tigre' se mostró optimista sobre la posibilidad de que la 'Culebra' pueda llegar en óptimas condiciones al decisivo encuentro a disputarse el próximo 13 de junio ante el ganador entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

"Creemos que va a llegar. Está en el tiempo límite, tratándose de André, un hombre que se recupera muy rápido, creemos que se va a dar. No vamos a apurar a nadie. Que nos den las garantías de que esté al 100% de sus posibilidades", sostuvo Gareca.

Asimismo, en la misma pregunta, el entrenador argentino se refirió a la actualidad de Gianluca Lapadula y la posibilidad de que se opere la nariz antes o después del repechaje: "No creo que se vaya a operar en estas instancias. Más adelante, que tenga un tiempo más prudencial para recuperarse. No creo que se opere la nariz en este momento porque está en plena competencia. Está en play off y luego tiene la posibilidad del ascenso".