Ricardo Gareca, entrenador de la Seleción Peruana. | Fuente: Twitter

El entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca anunció este miércole, en la Videna, su lista de convocados para los amistosos con Colombia y Chile, que se efectuarán el 14 y 19 de noviembre por la fecha FIFA.

1. Pedro Gallese

2. Carlos Cáceda

3. Patricio Álvarez

4. Aldo Corzo

5. Luis Advíncula

6. Anderson Santamaría

7. Carlos Zambrano

8. Luis Abram

9. Alexander Callens

10. Miguel Trauco

11. Marcos López

12. Renato Tapia

13. Pedro Aquino

14. Christofer Gonzales

15. Sergio Peña

16. Carlos Ascues

17. Yoshimar Yotún

18. Gabriel Costa

19. Andy Polo

20. Edison Flores

21. Cristian Benavente

22. Paolo Guerrero

23. Raúl Ruidíaz

A continuación, las declaraciones de Ricardo Gareca en conferencia de prensa:

Sobre Christian Cueva: "No le doy trascendencia (a que no juegue en Brasil). Nos abocamos a los nuestro estrictamente. Hay técnicos y mánagers que hacen declaraciones, nos avocamos en la Selección Nacional, no en lo que dicen los demás. Respetamos el criterio, pero nos interesa lo nuestro, lo que pensamos nosotros de nuestros jugadores y de las decisiones que tenemos que tomar".

"Ustedes saben la importancia de Cueva. Un jugador fundamental para el objetivo logrado en su momento y para los objetivos que se plantea la Selección, pero necesitamos que él trate de lograr su mejor nivel. Sabemos que contamos con él, que es un valor, pese al presente que pueda llegar a tener tanto él como sus compañeros, cuando se ponen la camiseta de la Selección son jugadores que uno les saca plus extra o rinden de manera diferente. Hay muchos casos que se da a la inversa: jugadores que rinden con su club. En su caso, en su país, tiene un plus muy importante. Queremos ver a muchos muchachos, que puede ser el caso de Cristian Benavente. Lo conocemos, creo que se le pueden presentar más oportunidades. Queremos ver esas opciones. Tenemos alto concepto de todos los muchachos convocados".

Sobre Raúl Ruidíaz: "Es un delantero de los más importantes, así que retoma nuevamente a la Selección. Nunca dejó de ser considerado. En este caso no está Yordy Reyna, estuvo en la anteiror. Queremos que sigan teniendo oportunidades. Son muchachos muy importantes en todo el proceso, no solo el presente sino el futuro. Son muchachos que son tenimos permanentemente en cuenta. La convocatoria se puede hacer en cualquier momento".

Sobre Pedro Aquino: "Es un jugador muy importante. Ahora no está jugando, viene de una lesión, pero tenemos entendido que, de acuerdo al informe del cuerpo médico, llegaría. Queremos tenerlo con nosotros, seguir muy de cerca todo, teniendo la oportunidad de que en caso presentarse algún inconveniente, la posibildiad de contar con muchachos que están muy de cerca en el torneo local".

Sobre Sergio Peña: "Vuelve a la Selección. Se está consolidando en su equipo. Siempre estuvo en consideración nuestra y vuelve a estar. Queremos seguir viéndolo, a ver todo lo que esta mostrando en su club, que lo traslade a la Selección. Peña está jugando detras del pupnta y es una linda oportunidad ahora no estando un jugador tan importante como Cueva, ver opciones de otros muchachos. Creemos que tanto él como Benavente, que lo está haciendo detrás del punta en Nantes, puede ser una oportunidad. Carlos Ascues también. Tenemos variantes, inclusive Raúl puede ser un mediapunta que pueda jugar detrás de Paolo y pueda ser una opción".

Sobre objetivo en estos amistosos: "Siempre estamos a la búsqueda de jugadores que rindan y se sumen a la Selección. Esa es la intención de esta convocatoria. Cada vez contar con mayor cantidad de muchachos en el moment de tomar decisiones más importantes".

Sobre ausencia de André Carrillo: "Tiene que ver con que en este momento queremos ver otras opciones. No pasa por otra cosa. Simplemente seguir observando a los muchachos que han sido convocados. En este caso retorna Polo, queremos seguir viéndolo. Está ligado más que nada a eso".

Sobre jugadores convocados del medio local: "Me interesa que no se pierda la perspectiva de la importancia de representar al país, pero tampoco pierdo de vista la importancia de lo que los equipos se están jugando. Tratamos de facilitarle las cosas a los clubes, sobre todo a los del medio local. pero ellos han sido muy considerados con nosotros siempre desde que asumimos en la Selección y saben que el próximo año es un año en el que la Selección no va a hacer ningún tipo de concesiones porque estamos en fase que tiene que ver con Eliminatoris y estoy seguro de que vamos a contar más que nunca con la colaboración de los clubes. Entendemos alguna molestia o algunas inquietudes de clubes, pero le hemos sacado jugadores muy importantes en todo momento a técnicos que han colaborado. De los equipos grandes siempre han manifestado apoyo y entendemos bien lo que se están jugando, la exigencia de ganar campeonato, hay que ponerse en la piel de cada uno y lo entendemos. No tenemos más que decir".

Sobre jugadores de equipos de provincia: "Siempre vemos a los muchachos del interior. No es que sea algo centralizado. Consideramos que en esta convocatoria están los muchachos que reúnen las mayores opciones para estar en la Selección, pero siempre estamos viendo la posibilidad de que se le pueda abrir la puerta a algún muchacho".

Cumpleaños de Maradona: "Guardo un cariño muy importante por él. Tuve posibilidad de compartir con él en Boca y la Selección y lógicamente este presente de él es muy bueno, así que desearle un feliz cumpleaños y lo festejó el último partido, un triufno muy contundente, está peleando una zona con un equipo comprometido, pero los muchachos están dejando todo. De la misma manera con el 'Conejo', desearle todo lo mejor".

