Ricardo Gareca respondió ante si intención de renunciar a la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca se expresó respecto a su presente en la Selección Peruana. Luego de altibajos en lo que va de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la ‘bicolor’ está en el penúltimo lugar de la clasificación, el entrenador respondió si consideró presentar su renuncia al cargo.

“Uno no es de hierro. Cuando uno transita un camino de tantos años, como el de nosotros en la selección, hemos vivido emociones muy fuertes. Cuando uno empieza a transitar tantos años, cada vez se exige más, es mayor la responsabilidad. No crean que la situación en la que está la selección nos hace gracia. El compromiso es más grande. El sentimiento es mayor”, dijo el director técnico en conferencia de prensa.





Gareca descartó haber considerado renunciar

Ricardo Gareca dirige a la Selección Peruana desde el 2015 y actualmente afronta su segundo ciclo.

“Cuando uno está uno o dos años, uno respeta y agradece, pero a lo mejor no aflora sentimiento, una unión que haga tomar cariño determinado. Nosotros, con todo lo que nos ha dado la gente y la selección... durante tantos años, estar al frente de una selección, haber vivido emociones tan fuertes, aflora el sentimiento y uno lo que menos quiere es hacerle daño a la selección, quiere lo mejor para la selección, pero no porque tengamos intención de dar paso al costado, sino de facilitarle a la gente que conduce, saber que cuenta con nosotros para determinadas cosas”, manifestó.

El estratega resaltó que no pasó por su cabeza haber presentando su renuncia al cargo durante las Eliminatorias Qatar 2022 y dio por sentado que cumplirá su contrato.

“De parte mía es inflexible que yo me vaya a otra institución u otro equipo. No, es un compromiso que yo tengo con la selección y de mi parte siempre va a estar la intención de culminar el contrato, no sé del otro lado, pero nunca me han manifestado dudas. Dejar el cargo nunca se me ha pasado por la cabeza. Puedo tener momentos de mayor calentura, pero nunca lo manifiesto. Me tomo 48 o 72 horas para enfriarme, hacer análisis e intercambiar opiniones. De parte nuestra, la intención de terminar el contrato siempre está", finalizó.





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud insiste en pedir a los países más ricos ser solidarios para lograr vacunar a las poblaciones de los países más pobres que no tienen acceso a la vacuna. Solo el 3% de la población de estos países ha sido vacunada. Por ello el sistema Covax restringirá el reparto de vacunas a solo 28 países. ¿Cuál es la estrategia que se aplicará? Nos explica el Dr. Elmer Huerta.