Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la lista de convocados de la Selección Peruana para afrontar los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Bolivia y Venezuela. Fueron 28 los elegidos por el entrenador, quien no consideró al defensa Gustavo Dulanto.

Con presencia en la fase de grupos de la Champions League, Gustavo Dulanto cuenta con participación constante en el Sheriff Tiraspol, pero el técnico explicó por qué no entró en la nómina.

“A todos nos pone contentos (su presente en Sheriff). También escuché en una nota de Gustavo que estuvo un año parado, pasándola muy mal, no tenía equipo. Estamos siguiéndolo de cerca y todo lo que acontece, pero estos muchachos que vienen siendo convocados vienen cumpliendo con selección, continuidad de muchos años, tratamos de ir siguiéndolo y cuando creamos conveniente tendrá chances”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

Gustavo Dulanto no fue convocado a la Selección Peruana

Gustavo Dulanto no entró en la lista de convocados de la Selección Peruana para los cotejos frente a Bolivia y Venezuela, pero Ricardo Gareca resaltó que evalúa al zaguero central y señaló tener coherencia en sus llamados.

“En la selección creemos haber mantenido una coherencia. Se nos ha pedido jugadores, hemos recibido muchas críticas que en su momento eran jugadores pedidos por la prensa, pero con el tiempo no se ha sostenido eso. De la misma manera que se pide, el jugador entra en indiferencia total por parte de la prensa. Cuidamos todos esos detalles. Es fácil llevarlo muy arriba y de pronto mostrarle otra cara. Esta popularidad que se agarra en determinado momento también tiene otra cara. Nos elevan mucho y también la caída es muy grande. Tratamos de que tengan una continuidad”, indicó.

“La selección tiene ya un grupo formado de muchachos que han dado satisfacciones. Dentro de todo eso, queremos darles oportunidad a todos los jugadores. Para todos los que hacen méritos para estar en la Selección, ojalá le podamos dar la chance. Creemos nosotros que no se nos ha escapado nada. Estamos convencidos de que los que están en la selección, no se nos ha escapado una figura rutilante. No se ha dado. Permanentemente nos dedicamos a analizar a los jugadores, estamos en el mínimo detalle para que los mejores jugadores puedan estar en la selección", concluyó.

🎙 Ricardo Gareca: "Estamos siguiendo de cerca a Gustavo Dulanto. Cuando lo veamos conveniente tendrá chances de ser convocado". #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/guWjzSLnGm — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 29, 2021





