Ricardo Gareca se encuentra en Argentina. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se manifestó en contra de las medidas del gobierno peruano para frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

"Yo suelo cuidarme del COVID. Escucho noticias, sé que es peligroso y sé como proceder respecto al COVID. Lo que no sé es cómo proceder respecto a las medidas que se toman. Estoy encerrado y no sé qué hacer. Creo que el COVID es peligroso, y creo que las medidas también son peligrosas", señaló.



Como se sabe, Gareca volvió a Argentina luego de anunciarse 15 días de cuarentena en territorio peruano a causa de la segunda ola del COVID-19.

"Hay gente con problemas de todo tipo, gente que necesita hacer actividad física y no puede estar encerrada. No sé, en definitiva, haciendo un balance, me lleva a pensar que es más peligroso. Uno debe apoyar la medida en la medida que la medida sea productiva. Ir al encierro otra vez no creo que sea el camino más apropiado. Creo que es un recurso muy limitado. Es lo que pienso. Son pensamientos individuales", agregó Gareca en conferencia virtual desde Buenos Aires.

"Tengo que tener cuidado porque ya se ha malinterpretado muchas veces (mi palabra). En algún comentario se me dijo que no soy peruano, que soy extranjero. Yo, hablarle directamente al gobierno, trasladarle algo, no me parece apropiado porque se puede llegar a interpretar mal", culminó.

Perú visitará a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco días después recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional.