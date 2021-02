Ricardo Gareca es entrenador de la selección peruana desde marzo del 2015. | Fuente: AFP

El técnico de la Selección Peruana Ricardo Gareca brindará el viernes 5 de febrero su primera conferencia virtual del 2021 de cara a los partidos de la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.



Esta conferencia que se dará para los medios locales tendrá como horario a las 10:00 a.m. (hora peruana). Entre los principales temas que tocará el 'Tigre', que se encuentra en Argentina, es la preocupación que ya hizo público por el posible retraso del inicio de la Liga 1 Movistar.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, dijo el estratega de 62 años a RPP Noticias previo a su viaje a Buenos Aires, donde pasará con su familia el confinamiento dictado por el gobierno peruano.

Gareca, además, informará sobre los trabajos que realizará la bicolor y la actualidad de los seleccionados que se alistan para enfrentar a Bolivia, en La Paz, el 25 de marzo y cinco dias después a Venezuela en Lima.

Perú empató ante Paraguay y perdió ante Brasil, Chile y Argentina en las primeras cuatro jornadas de las Eliminatorias.