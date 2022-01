Jefferson Farfán no jugará en las Eliminatorias. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Una de las novedades de la convocatoria de la Selección Peruana fue el no llamado del delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, que de esta manera quedó al margen para los partidos ante Colombia y Ecuador para la siguiente fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Luego de anunciar la lista de convocados, el entrenador Ricardo Gareca afirmó que la 'Foquita' Farfán prefirió no opinar sobre el estado físico del delantero de Alianza Lima.

"Yo médicamente no puedo opinar, recibo un ok para ver si lo convoco, pero lo que tiene que ver con la parte médica lo tiene que decir el médico. Yo atino a decirles que, como no ha hecho fútbol, no está en la mejor manera, decidimos no convocarlo pero hasta ahí llega la opinión mía", señaló en conferencia de prensa.

"Lo de Jefferson tiene que ver con que está tratando de recuperarse, de ponerse bien, no le ha permitido hacer una práctica de fútbol. Ante esa situación, hemos preferido... estamos en una etapa en la que, cuanto más continuidad tengan los jugadores, va a ser fundamental en todo aspecto, estar bien físicamente, futbolísticamente para este tramo final, para esta definición, lo consideramos muy importante", agregó el 'Tigre'.

"Si Jefferson no está en estas dos fechas, queremos ver cómo va su evolución. Mientras tanto, sigue haciendo recuperación en la Videna", culminó.







NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.