Jefferson Farfán en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los duelos ante Bolivia y Venezuela que se llevarán a cabo en la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

Gareca se refirió sobre varios temas de la bicolor, entre ellos el presente de Jefferson Farfán, que recibió críticas por celebrar su cumpleaños en su casa.

"Son cuestiones sobre las que prefiero no opinar. Prefiero dejar que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Llevamos años inmersos en situaciones muy complicadas, difíciles. Cada uno resuelve de la manera que cree conveniente. Debemos seguir acatando unas cosas. Para una campaña política no se acata, para manifestaciones, para protestas... para otros, acatamos en lo que creemos correspondiente, queda a criterio de cada uno", señaló Gareca sobre Jefferson Farfán, quien está en la lista de convocados.

"No justifico nada. Ya vamos para dos años y la gente está cansada de muchas cosas. Yo contemplo todo. Un momento de divertimento, donde uno se tiene que despejar la cabeza... no puedo expresarme demasiado. No justifico nada, tampoco critico. Debo entender por qué se dan las circunstancias. La gente está cansada de todo esto y cada uno lo afronta como quiere. Quiero lo mejor para la selección. Jefferson tiene una edad que está más allá de todo. Por más experiencia y nombre que tengan, no significa que puedan hacer lo que quieren pero estamos en proceso difícil para toda la gente. Debemos tratar de a pocos de ir recuperando nuestras vidas", agregó.



Perú en las Eliminatorias

La Selección Peuana enfrentará a Bolivia el 11 de noviembre en el Estadio Nacional y cinco días después jugará de visitante ante Venezuela el 11 y 16 de noviembre en los últimos partidos de las Eliminatorias en 2021.





NUESTROS PODCASTS

Pfizer y BioNTech dijeron que una inyección de refuerzo de su vacuna COVID-19 restauró la protección total en un gran estudio, resultados que probablemente refuercen el argumento a favor de administrar una tercera dosis de manera más amplia.