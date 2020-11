11:07

Juan Carlos Oblitas sobre problema con Juan Cominges: "El coach de la Selección, como mucha gente que trabaja dentro del cuerpo auxiliar de la FPF... se han comentado muchas cosas, yo no he tomado todavía... no he tenido la posibilidad de hablar de este tema con Ricardo. Hay otras cosas para mí que eran mucho más importantes y teníamos que solucionarlas y gracias a Dios las hemos solucionado, pero este tema se va a tratar más adelante con el CT con la tranquilidad que se requiere. Sí hubo reunión que fue un poco desprolija, no fue la mejor manera en la que se pudo llevar a cabo. Tenemos que dejar algo muy en claro: la Selección no ha perdido porque haya habido esta reunión mala o buena, en la que se trataron temas políticos que no le competen al grupo. En la FPF nadie va a prohibir que alguien tenga ideales políticos, es tema personal. Cuando pensamos que podemos involucrar a la selección, si se hia querido hacer, esto está mal y se van a tomar decisiones al respecto. Primero, no perdimos por eso, perdimos porque jugamos mal, no por esta bendita reunión".