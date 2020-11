Ricardo Gareca se mantiene al frente de la Selección Peruana | Fuente: EFE

Tras las dos derrotas de la Selección Peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 se especuló mucho sobre la continuidad de Ricardo Gareca. Juan Carlos Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, confirmó que el 'Tigre' se queda.

"Cuando suceden este tipo de situaciones en los partidos -no solo contra Argentina, ya con Chile habíamos tenido este mismo problema de parte técnica con jugadores- hay cierta desazón. A mí me ha pasado, a otros técnicos también he visto. Que haya decidido salir, eso queda en un plano totalmente secundario porque lo único que yo les quiero decir en este momento es que Ricardo Gareca continúa en la Selección. Porque tiene la capacidad, el apoyo nuestro y el apoyo de los jugadores"

"Yo estoy convencido de que la persona idónea para sacar al equipo del bache en el que hemos caído es Ricardo Gareca".



