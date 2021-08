Ricardo Gareca, entrenador de Perú. | Fuente: FPF

Ricardo Gareca, que se encuentra hace unas semanas en Argentina tras la Copa América, señaló que se siente orgulloso de seguir como entrenador de la Selección Peruana desde el 2015, a pesar de las crisis política que vive el país desde hace unos años.



Tiempo Argentino destacó que Gareca sigue firme en el cargo de DT de la bicolor a pesar que desde su llegada, Perú tuvo ya seis Presidentes de la República.

"Creo en la continuidad. Es un orgullo sostenerme. A veces me ha costado, no porque no quiera, sino porque deciden otras personas. A veces he tomado decisiones intempestivas, malas decisiones, y he aprendido con los años a respetar los contratos. A enfocarme", declaró Gareca al medio argentino.

"Si arreglo un contrato es para mantenerme enfocado y solucionar los problemas que se presenten", agregó el 'Tigre', que bajo su batuta la bicolor consiguió retonar a un Mundial tras 36 años y logró el subcampeonato de la Copa América 2019.

En otro momento, Gareca no descartó alargar su carrera como entrenador e incluso está en sus planes hacerlo hasta los 70 años.

"No sé, ojalá que sean más y no sean menos, pero no sé. Estará relacionado con la vigencia, lo actualizado y los resultados. Y también con el deseo. A lo mejor puedo estar así pero no tengo ganas de dirigir. Con un equipo de trabajo competitivo, bien de salud y de la cabeza, puedo dirigir hasta los 70. Pero esta profesión es cambiante. Prefiero vivir lo que surja", culminó.

Ricardo Gareca dirigió siete partidos en la Copa América 2021. | Fuente: AFP





