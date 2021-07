¿Ricardo Gareca en Chile? | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, fue consultado sobre la posibilidad que un día pueda dirigir a la Selección de Chile. En entrevista con EnCancha., el 'Tigre' aseguró que nunca ha recibido una propuesta formal para tomar el mando de la 'Roja'.

"Nunca he tenido algo oficial con Chile, exceptuando cuando me reuní con la gente de la U de Chile, donde no llegamos a concretar nada, pero nunca nada oficial con respecto a lo que es la Selección Chilena”, señaló al medio chileno.



A continuación, Gareca reconoció que no sabe cuál será su plan cuando deje el cargo de entrenador de la Selección Peruana, que bajo su batuta consiguió el pase al Mundial tras 36 años y un subcampeonato de Copa América.



"No sé que haría después que termine la etapa con la selección con Perú, si seguiría con nivel selección o algún equipo, no me acostumbro a planificar demasiado, si no a esperar a cumplir el contrato con cada compromiso que asumo, eso me permite estar enfocado y direccionado y una vez esto ocurra analizó lo mejor que me pueda llegar a surgir o alguna propuesta que pueda tener", agregó.

"Por ahora solo tengo la cabeza en la selección y en los objetivos", culminó Gareca que hoy por hoy se encuentra enfocado en los duelos de la bicolor ante Uruguay y Brasil, en septiembre próximo.





