Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer sobre la posibilidad que tiene el defensa Percy Prado con miras a una convocatoria a la bicolor de cara al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.



El 'Tigre' Gareca afirmó el lateral del Nantes de Francia podría ser convocado para los choques ante Paraguay y Brasil en la primera fecha doble de las Eliminatorias. Eso sí, descartó por lo pronto los llamados de Gianluca Lapadula (Lecce) y Jean Pierre Rhyner (Cádiz).

"Hasta el momento de los tres jugadores que vos me hablaste, el único que tiene posibilidades de integrar la selección es Prado. A partir de ahi, de lo que me ha comunicado oficialmente la Federación Peruana, en tanto Lapadula y Rhyner no me han comunicado nada", sostuvo en entrevista con Líbero.

Percy Prado nació en Perú y es elegible para representar a la Selección Peruana. En el Nantes de la Ligue 1 es compañero del volante Cristian Benavente.

Hay que indicar, que Prado descartó jugar por Francia, ya que afirmó que le dio la palabra a la bicolor. "He hablado con Ricardo Gareca, quien me preguntó cuál era mi actualidad en Francia. La verdad, no esperaba que me llame, era como un sueño. Dijo que me está observando permanentemente. Pienso que puedo adaptarme al fútbol de la Selección Peruana", indicó.