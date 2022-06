¿Ricardo Gareca seguirá al frente de Perú? | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

Pese a que aún se mantiene intacta la desilusión por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022, hay que pensar en el futuro y la prioridad en este momento es resolver la incógnita si Ricardo Gareca se mantendrá como técnico de la Selección Peruana. En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) existe la intención que el 'Tigre' se mantenga en el cargo por un proceso más, tal como lo adelantó Agustín Lozano.

"No hemos tenido oportunidad de conversar con Ricardo. Fuimos muy respetuosos con su contrato para concentrarnos en el partido del repechaje y posteriormente hablar de su continuidad o no. Ahora que ya conocemos todos los resultados, ha llegado el momento de conversar con él. Vamos a ver qué es lo que viene. Nosotros quisiéramos (que siga), no sé si él querrá continuar o no", dijo Agustín Lozano, presidente de la FPF, a la prensa durante su arribo a nuestra capital.

El titular de la FPF anunció que este este viernes tiene una reunión con su Junta Directiva para definir los pasos a seguir de cara al futuro.

La prioridad es Gareca: "No hay play B"

No olvidemos que la Selección Peruana tiene partidos amistosos pactados y la idea es tener técnico trabajando al frente de la bicolor.

"Los plazos están marcados por los partidos próximos que tenemos. Hay compromisos en septiembre, en noviembre, amistosos, y las Eliminatorias del próximo ciclo mundialista que aún no se conocen las fechas de inicio. El trabajo tiene que continuar y tenemos que trabajar con una persona que esté liderando esta dirección de la selección", señaló.

Agustín Lozano reiteró que deben conversar con el 'Tigre'. "Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras todavía tengamos la conversación con el profesor Ricardo. No hay plan adicional.La Federación será muy responsable y profesional en tomar una decisión para bienestar del fútbol y sobre todo para la tranquilidad y felicidad del país", acotó.

