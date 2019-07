Milton Gareca y el 'Tigre'. | Fuente: Instagram

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, fue nominado en la categoría de mejor técnico en los Premios The Best 2019. Ante ello, su hijo Milton no perdió oportunidad para destacar el logro del ‘Tigre’.

“El Tigre, seleccionado por la FIFA entre los 10 mejores Directores Técnicos del mundo, a competir por ganar el premio a The Best”, fue la publicación de Milton Gareca en Instagram

Milton Gareca acompañó a su padre en la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2019, tal como lo hizo en el Mundial Rusia 2018.

Gareca competirá para ganar el galardón de la FIFA con técnicos de la talla del español Pep Guardiola, el alemán Jürgen Klopp y el brasileño Tite, entre otros.