La Selección Peruana no contará con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para los partidos ante Chile y Argentina, ya que ambos jugadores se recuperan tras ser operados de sus respectivas lesiones. Ahora la pregunta es si los cracks de la bicolor podrán jugar para la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El seleccionador Ricardo Gareca dio este miércoles una conferencia de prensa y se refirió sobre la situación de Guerrero y Farfán para los partido ante Bolivia y Venezuela a jugarse el 25 y 30 de marzo.

"Sobre Paolo y Jefferson, conociéndolos, creo que harán todo lo posible por estar (en la fecha doble de marzo) y más, todavía. No los dejaría fuera", adelantó Gareca sobre la presencia del 'Depredador y la 'Foquita'.

"Me veo dejándolos tranquilos, no apurándolos, y si se llegan a poner bien no los veo muy distantes de la Selección", agregó el seleccionador nacional.



Como se sabe, Guerrero no fue sido convocado a la bicolor para los cuatro primeros partidos de las Eliminatorias. Farfán, por su parte, sí jugó ante Paraguay y Brasil, pero se resintió de sus rodilla y quedó al margen de la nómina para los duelos contra Chile y Argentina, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente.