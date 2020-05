Selección Peruana

Ricardo Gareca contó los detalles de su peculiar look | Fuente: Captura

Ricardo Gareca ha seguido de manera estricta el periodo de confinamiento en el Perú para evitar contagiarse por COVID-19, pero ello no lo ha alejado del trabajo de la Selección, donde de manera virtual se ha dejado ver con un estilo que no mostraba habitualmente. Larga barba, producto de los más de 70 días que lleva en cuarentena.

Así, el técnico dijo en conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias qué planea hacer respecto al nuevo look que tiene.

“Lo que pasa es que cuando se estableció esta cuarentena y el cierre de fronteras, dije que no me la voy a afeitar hasta que salga. Imagínense que ahora llevamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal me afeitaré”, contó.

Para el 30 de junio, final establecido por ahora para la prórroga del Estado de Emergencia en el país, habrán sido más de 100 días de confinamiento, por lo que el nuevo look del 'Tigre' se mantendrá por algún tiempo más como una peculiar compañia.