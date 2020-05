Ricardo Gareca se manifestó sobre la reanudación del fútbol peruano | Fuente: Prensa FPF

Ricardo Gareca destacó, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, la vuelta de las actividades correspondientes al fútbol peruano siguiendo los protocolos de sanidad lo antes posible. En base a ello, el técnico de la Selección Peruana opinó que las instituciones no deben copiar los formatos que se establecen en Europa, ya que considera las problemáticas son distintas.

“Los protoclos las insitiuciones lo tienen que cumplir. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que Perú no tiene que copiar a nadie. Uno escucha que ‘en Alemania pasa esto, arrancó en Europa y arranquemos nosotros’. Yo creo Perú tiene mirar la problemática de Perú, no creo que haya que esperar que alguien reaccione para uno reaccionar. Uno tiene que ver su problemática y reaccionar. Ocuparse de lo que realmente de es su dilema y lo que debemos resolver y nos conviene a nosotros”, señaló.

“Creo que en Perú hay gente muy capacitada que de pronto puede otorgar soluciones, puede realmente estar a la altura de esta situación. Pasa por ahí, que las instituciones se preocupen y se ocupen. Cada país ve su problemática, Perú no puede ver la problemática de otro país, en este caso, en el fútbol nuestro debemos ver nuestra problemática. No me interesa lo que suceda en Argentina, no me interesa lo que suceda en Brasil o en Colombia, hablando simbólicamente porque soy argentino. Tenemos que centrarnos en nosotros", precisó el entrenador.