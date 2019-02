Entrenador de la Selección Peruana, Rcardo Gareca. | Fuente: FPF

El 'Chaval' sigue en la órbita de la Selección Peruana. Ricardo Gareca llegó a Egipto para visitar al mediocampista Cristian Benavente (24 años), que milita en el Pyramids de la Premier League de ese país.

El ‘Tigre’ Gareca no desaprovechó esta oportunidad y también se reunió con su compatriota Ramón Díaz, que es el entrenador de Benavente. “Qué lindo recibir la visita de un amigo. Gracias por venir flaco. Éxitos en todo lo que viene”, publicó Díaz en Twitter.

Gareca llegó a Egipto para saber in situ la actualidad de Benavente, en el campeonato egipcio tras su sorpresiva salida del Charleroi de Bélgica. El DT no vio con buenos ojos que volante haya dejado el fútbol belga por el egipcio,

"Cristian se podía mantener en Europa, pero él dijo que recibió una oferta para decir que no. Pero yo tengo una opinión: uno puede decir que no. Se puede decir 'no' a determinadas cosas, a lo deportivo, a lo económico. Todo depende de lo que uno quiere", indicó en entrevista exclusiva a RPP.

Se tiene previsto que el entrenador argentino vea en acción a ‘Bena’ en el choque entre Pyramids frente al El Gounah, válido por la jornada 24 del certamen egipcio, que se juega este martes.

El 'Tigre' también se reunió en Arabia Saudita con los seleccionados André Carrillo y Christian Ramos.