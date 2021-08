Ricardo Gareca tiene esperanza que contar con público en los partidos por Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Pedro Castillo, recibió al técnico de la Selección Absoluta, Ricardo Gareca, y Agustín Lozano, titular de la Federación Peruana de Fútbol, en Palacio de Gobierno. En la reunión de trató varios temas entre ellos el retorno del público en los estadios sobre todo para las Eliminatorias Qatar 2022 y la Liga1 Betsson.



La FPF solicitó que se permita un aforo limitado en los estadios de fútbol. Otro de los temas tratados en la reunión es que se le de importancia al trabajo en menores y permitir que se descentralice el campeonato peruano.

"Nos recibieron para tratar sobre todo el tema de la posibilidad que la gente pueda acompañarnos, la reapertura del trabajo de menores, que tengan competencia. El presidente se mostró muy interesado en el tema de la educación, el deporte, pero si se cumple con los protocolos, las normas y la gente se vacuna, existe esa posibilidad. Lo van a considerar y tratar", dijo Ricardo Gareca tras reunirse con el presidente Pedro Castillo.

El 'Tigre' agregó que la solicitud para el retorno a los estadios es un aforo reducido. "Agradecer al presidente por recibirnos. Ellos (el gobierno) va evaluar nuestro pedido. Ojalá que la gente pueda acomparños en estos partidos (a la Selección en Eliminatorias) y también a sus equipos, pero es muy importante la vacunación", añadió.





Mesa de trabajo entre FPF y Gobierno

El titular de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, señaló que la reunión que sostuvieron con el presidente Pedro Castillo "ha sido positiva" y que este lunes se instalará una mesa de trabajo para evaluar la vuelta de público en los estadios.

"Ha sido bastante positiva la reunión. Agradecemos al presidente por la predisposición y voluntad de ayudar a la Selección Peruana. Este lunes se instalará una mesa de trabajo, que estará conformada por el ministro de Salud, Educación y los profesionales de la FPF", añadió Lozano.

En la reunión también estuvo presente el secretario general de la FPF, Óscar Chiri.

Por otro lado, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó a RPP Noticias que a corto plazo era casi imposible que vuelva el público a los estadios



"No me parece. Lo tendremos que consultar como venimos haciendo con reuniones permanentes, con equipos científicos y médicos. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con el Consejo Nacional del Colegio Médico. Pero me parece que en setiembre sería demasiado arriesgado una concentración de gente en el estadio de fútbol", señaló.

