Hernando Cevallos | Fuente: Andina

La Selección Peruana está próxima a jugar la fecha triple de setiembre por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y había intención de ingresar una solicitud por parte del IPD y FPF para la vuelta de cierto porcentaje de público a las tribunas en los encuentros ante Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, el actual Ministro de Salud, Hernando Cevallos, fue consultado al respecto y descartó que tal iniciativa sea factible: "No me parece. Lo tendremos que consultar como venimos haciendo con reuniones permanentes, con equipos científicos y médicos. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión con el Consejo Nacional del Colegio Médico. Pero me parece que en setiembre sería demasiado arriesgado una concentración de gente en el estadio de fútbol", indicó en Conexión de RPP Noticias.

En la misma línea, el titular del MINSA afirmó que la idea es que pueda darse, pero no en el futuro próximo: "Por supuesto que nosotros tenemos la idea de que necesitamos volver a la normalidad lo más antes posible pero con responsabilidad".

Por último, fue enfático en que, pese a la solicitud ingresada por las entidades deportivas, la solicitud sería desestimada: "Lo descarto en el corto plazo".

Cabe recordar que, horas antes, Gustavo San Martín, presidente del IPD, se había referido a dicho pedido: "Está encaminado y tendremos novedades en estos días. Ha habido una conversación y calculo que hoy mismo ingresa el documento para trasladarlo al MINSA", indicó en Fútbol Como Cancha.