Claudio Pizarro sobre Claudio Pizarro. | Fuente: Captura - Instagram

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, señaló que nunca quiso tener un enfrentamiento con Claudio Pizarro, luego que el 'Bombardero' no fue convocado al Mundial de Rusia 2018.

"No lo llamé porque así se dio la coyuntura. No por algo en particular o porque yo tenga algo en contra de él ni mucho menos, al contrario, tengo un gran respeto por él. No solamente como jugador sino como persona", señaló el 'Tigre' Gareca.

Gareca agregó que fue "una mala interpretación" con Pizarro, que en varias ocasiones ha mostrado su descontento por no jugar la acita mundialista con la bicolor. "Jamás tuve un inconveniente con algún jugador y menos lo quisiera tener con él", declaró en entrevista con Radio Ovación.



Gareca también hizo hincapié que Pizarro reunió méritos para estar en la lista final para el Mundial, aunque al final tuvo que elegir solo a 23 jugadores.

"Por ahí a lo mejor acumuló mucho más que méritos para estar en un Mundial, pero me toca tomar decisiones y la decisión que tomé fue esa", concluyó.



El delantero de 41 años se recuperó de su lesión y está listo para volver a jugar con el Werder Bremen en la Bundesliga.