Paolo Guerrero se quedó en el Inter de Porto Alegre. | Fuente: EFE

Paolo Guerrero estuvo a un paso de ser jugador de Boca Juniors en los últimos meses. Así lo dio a conocer el agente del atacante peruano en Argentina, Mariano Pernía.

Pernía señaló que fue factible el fichaje del goleador del Inter de Porto Alegre al cuadro xeneize. "Tengo una amistad con Paolo. Entrenó conmigo en Argentina en la previa al Mundial de Rusia. Tuvimos la posibilidad de hacer lo de Boca. Estuvimos muy cerca pero no se fio. En otro contexto de dólar se hubiera dado, pero hay 14 valores distintos y el jugador quiere el más alto pero el club el oficial. Del 1 al 10 estuvo en 9 de chances de hacerse", señaló.



El exjugador de Atlético de Madrid e Independiente de Avellaneda señaló además que felizmente no se concretó el fichaje debido a un tema económico. "Un mes antes de las elecciones había un preacuerdo, pero cambió la presidencia y cambió todo. Hubo intenciones de hacerla, me junté con Román dos o tres veces y le buscamos la forma, pero en este país no se puede. Y gracias a Dios que no se hizo, porque cuando hablábamos el dólar 'no oficial' estaba un 10% arriba del oficial, pero ahora está un 100% y sería un problema", añadió en entrevista con 'Te dejo en orsai' en su canal de Instagram.



Pernía aseguró que Guerrero es el '9' que le falta al equipo de Miguel Ángel Russo y a cualquier equipo argentino. "En River también se huiera cansado de hacer goles o mejorado a Racing en Independiente. Esté donde esté va a andar bien, de hecho, se quedó en Inter de Porto Alegre y metió cinco o seis goles en los primeros partidos", culminó.