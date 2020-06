Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: Captura

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, reiteró este lunes que después de un largo período en cuarentena quiere pasar un tiempo prolongado con su familia en Argentina.

“Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelo y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa", señaló el 'Tigre' Gareca a UCI Noticias.

Gareca dijo que el reinicio de los entrenamientos de los clubes y la Liga 1 "llevará un tiempo". En medio de esta coyuntura, en las últimas horas se dio a conocer que el entrenador argentino viajaría el 6 de junio a Argentina en un vuelo humanitario.

"Si bien Ricardo Gareca todavía no confirmó si se sube al vuelo, el Gobierno Argentino anuncia que, tanto el 'Tigre' como Nestor Bonillo regresan a la Argentina en vuelo humanitario este sábado 6 de Junio", informó el periodista Mario Pinedo en Twitter.

Cabe indicar, que RPP Noticias pudo conocer que esta es la cuarta vez que Ricardo Gareca está registrado en un vuelo humanitaro en medio del confinamiento. Por ello, se tendrá que esperar si finalmente el extécnico de Vélez Sarsfield regresa a Buenos Aires en los próximos días para reencontrarse con sus seres queridos.