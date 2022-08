Roberto Palacios es embajador en la Selección Peruana. | Fuente: Instagram Roberto Palacios

Roberto Palacios, exfutbolista de la Selección Peruana, destacó la llegada de Juan Reynoso al combinado nacional. El popular 'Chorri' cree que el extécnico de Cruz Azul será importante de cara a la clasificación al Mundial 2026.

"Estoy muy contento porque conozco a Juan. Sé la calidad que tiene para poder dirigir y poder llevar al objetivo que tenemos todos, que es llegar nuevamente al Mundial. Estoy contento e ilusionado. Que le vaya super bien y que pueda ayudarnos a ver a nuestra Selección nuevamente en una Copa del Mundo", señaló Palacios a Movistar Deportes.

En otro momento, Palacios señaló que Paolo Guerrero aún podría jugar a la Selección Peruana a pesar de sus 38 años. El 'Depredador' ya cuenta con minutos en Avaí del Brasileirao.



"Yo pienso que hay que esperar. Él recién está retomando la confianza y seguridad después de una lesión con tanto tiempo de recuperación. No es tan fácil. Lo vamos viendo 10 o 15 minutos que va entrando, lo cual le dará mucha seguridad y ojalá en un par de semanas ya vuelva a estar como titular. Paolo es importante en la Selección Peruana, y más por la capacidad que tiene para jugar", apuntó.

Reynoso no le cierra las puertas a Paolo Guerrero



"Paolo es y ha sido importante en nuestra historia reciente y en la historia general de a selección, ese tipo de jugadores no se pueden descartar", señaló Juan Reynoso en entrevista con Best Cable.





Juan Reynoso reitera su gusto por Raúl Ruidíaz

Juan Reynoso ya se encuentra en Lima y alista maletas para viajar a Argentina para su encuentro con Ricardo Gareca, quien le dará detalles sobre la Selección Peruana. Mientras tanto, continúa dando entrevistas en las cuales toca diversos temas de la 'Bicolor', entre ellos la inminente vuelta de Raúl Ruidíaz de Seattle Sounders.

Reynoso ya dirigió a Ruidíaz en el Melgar, por ello conoce muy bien sus cualidades. "A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto...".

En otro momento, el experimentado entrenador de 52 años indicó que a Ruidíaz no le ha favorecido el sistema de juego de la Selección Peruana.

"No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área", agregó.









