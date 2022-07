Roberto Silva no aceptó ser el nuevo director deportivo de la FPF. | Fuente: Difusión

Roberto Silva estuvo cerca de ser el nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Antes de que se oficializara la salida de Juan Carlos Oblitas, recibió la llamada de Agustín Lozano.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Deportes, Roberto Silva, actual presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), dio cuenta de la conversación que mantuvo con el mandamás de la FPF. Brindó detalles sobre la propuesta para reemplazar a Juan Carlos Oblitas.

"Me agarró frío y le pregunté por Oblitas. Me sorprendió (que Lozano le ofreciera el puesto). Fue como 'qué pasó acá'. No lo tenía mapeado. Para empezar, si las características que uno tiene son para el puesto. Agradezco la propuesta porque eso le puede inflar el ego a cualquiera, pero es independiente de la decisión", manifestó Silva.

En otro momento, señaló qué es lo que le comentó a Lozano, más allá de que su respuesta fuera negativa en relación a ser el relevo del 'Ciego'.

"Le agradecí, pero ameritaba un análisis más profundo de decir sí o no en un minuto. Me pidió que evalué. Sentí que había premura y le pedí unas horas. Las decisiones que tomo las hago pensando que yo represento a un grupo de gente. Tenía que renunciar a todo (...) Uno no toma decisiones con palancas aisladas. Tiene que poner las cosas en la balanza", sostuvo.

Además, confirmó que se comunicó vía telefónica con Juan Carlos Oblitas para comentarle que le ofrecieron el puesto de director deportivo en la FPF.

"No lo sentÍ sorprendido cuando lo llame. Él es un caballero y tenemos confianza. Me dijo que no me preocupara y que si era positiva mi respuesta, que me apoyaba. Lo conozco y sé lo que es", remarcó Roberto Silva a RPP Noticias.

Roberto Silva no reemplazará a Juan Carlos Oblitas

Por último, indicó que le comentó a Agustín Lozano que lo ideal era que el exjugador y DT de Universitario y Sporting Cristal se quede en la Federación. "Se lo dije. Ahora carecemos de líderes. Las razones por las que defiendo la continuidad de Gareca es por Juan Carlos. Si hemos encontrado líderes positivos, no podemos perderlos", finalizó.

De otro lado, Oblitas -en conferencia de prensa- opinó sobre los requisitos que debe tener el nuevo entrenador de la blanquirroja.

"Debe tener la capacidad de transmitir sus ideas como lo hizo Ricardo y hacerlas realidad en el juego. Que tenga manejo de grupo y, sobre todo, carácter", dijo.

