Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), detalló en conferencia de prensa los motivos sobre su no continuidad en el cargo. El también exentrenador de la Selección Peruana precisó que Roberto Silva se puso en contacto con él para comunicarle que el ente rector le ofreció sucederlo en su puesto.

"Al truncarse las conversaciones, el día de ayer (jueves) estuve conversando con el secretario general (Jean Marcel Robilliard) y quedamos en que se enfríen las cosas y retomar, lunes o martes, las conversaciones. Cuando estaba camino a mi casa, me llamó Roberto Silva para decirme que le había sido ofrecido el puesto (de director deportivo de la FPF)”, mencionó.

Juan Carlos Oblitas manifestó que no se vio sorprendido por el contacto de la Federación hacia Roberto Silva y detalló que ofreció su respaldo para la opción del actual presidente de la SAFAP.

“No me causó extrañeza porque sé las formas que se están dando. Conozco a Roberto, sé que es un tipo decente y preparado. Le dije que cuenta con mi apoyo. Cuando llegué a casa, preparé comunicado y es el que saqué ayer. Conversaciones se truncaron y preferí que todo termine de esa manera para que la FPF tome las decisiones que considere. No hagamos dramas por cosas que se dan. Que se pueden dar de otra forma, sí, seguramente, pero las cosas como son. Quiero lo mejor para el fútbol peruano. Esté Oblitas o no. Esté Ricardo o no, que eso es más complicado todavía, porque lo que significó es dificilísimo de borrar. La persona que venga a reemplazarlo sabe la valla altísima que tiene", explicó.





Roberto Silva llamó a Oblitas ante propuesta de la FPF

Roberto Silva, además de liderar la SAFAP, es también miembro de la Sub-Comisión de Fútbol Profesional de la FPF. El exfutbolista formó parte de la lista de viajeros para el repechaje de Qatar 2022, lo que significó una parada anterior en España donde representó a la Federación en una “reunión de trabajo” con autoridades de LaLiga en Madrid. También participaron Víctor Villavicencio, Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), entre otros.

Roberto Silva desestimó llegar a la FPF

Roberto Silva se pronunció a través de redes sociales respecto al contacto de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Agustín Lozano, para asumir el cargo de director deportivo que deja Juan Carlos Oblitas.

"Agradezco que me consideren como una opción para el puesto de director deportivo de la FPF. Sin embargo, hoy aún tengo compromisos, objetivos y responsabilidades al frente de la Agremiación", dijo en su cuenta de Twitter.





