12:50

Juan Reynoso: "Lo de Cáceda pasa por la pregunta puntual de no quitarle a Melgar un jugador importante. Iba a jugar un partido contra los tres que jugar´en su equipo. A Duarte lo sigo hce tiempo. Lo he vist bien en SC y me interesa ver cómo responde al lado de Pedro y Carvallo. Cuando uno convoca en Selección no es una lista cerrada. Mi intención es que en mediano plazo los del selectivo se acercen. Los que no estan hoy en el selectivo, seguro en un futuro van a integrarse".