Santiago Ormeño habló de Raúl Ruidíaz y de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Santiago Ormeño se integró a la concentración de la Selección Peruana, en Estados Unidos, de cara al choque amistoso ante México y El Salvador, que se llevarán a cabo del 24 y 27 de septiembre.

Además también será la reaparición de Raúl Ruidíaz en la Selección Peruana, luego que no fue considerado por Ricardo Gareca en los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y el repechaje rumbo a Qatar 2022.

“Es una pieza muy importante para la selección. No había sido tomando en cuenta en los últimos juegos, pero es un jugador muy importante. Todos lo sabemos. Hace goles todos los partidos, entonces, es positivo que esté aquí”, señaló Santiago Ormeño sobre la presencia de Ruidíaz en el equipo nacional y en su actualidad con su equipo el Seattle Sounders.

La última aparición de Ruidíaz con la camiseta nacional fue el 9 de septiembre del 2021 cuando ingresó en el segundo tiempo en el choque ante Brasil por la décima jornada de la clasificación a la Copa del Mundo.

De otro lado, Ormeño se refirió a su llegada a la bicolor. “Estoy muy contento de formar parte. Es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Ya conozco a Reynoso. Me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada. Me conoce y por algo estoy aquí. Espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre ha sido”.

Santiago Ormeño sobre Chivas

“No es fácil. Saben que Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos, yo por jugar en la selección peruana, para ellos soy peruano. En realidad, soy peruano y mexicano. Sí ha sido difícil, pero es parte del proceso. Mientras me comiencen a salir las cosas, todo va a ir pasando poco a poco”, comentó Santiago Ormeño sobre su irregular momento en las Chivas en la Liga MX.





Gianluca Lapadula contento con vuelta de Raúl Ruidíaz



La Selección Peruana se alista para enfrentar a México, en Estados Unidos, que marcará el debut de Juan Reynoso como entrenador de la bicolor. Entre las novedades del plantel nacional figura el atacante del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz.

Al respecto, Gianluca Lapadula no ocultó su alegría por el regreso de la 'Pulga', que es uno de los jugadores que más conoce el entrenador Juan Reynoso.

"Lo conocí la primera vez, me gustó mucho como chico y como jugador. Estoy contento por él", señaló el atacante del Cagliari de Italia a su arribo a los Estados Unidos.

Cabe indicar que Lapadula luchará un puesto de titular con Alex Valera, Yordy Reyna, Santiago Ormeño y Ruidíaz, con quien no se descarta que conforme una dupla de ataque ante México y El Salvador.