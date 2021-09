Santiago Ormeño jugó 77 minutos en seis partidos con la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Una de las principales ausencias en la Selección Peruana para esta fecha triple de Eliminatorias, en comparación a los convocados a la Copa América, fue, sin dudas, Santiago Ormeño.

Ricardo Gareca optó por no llamarlo pues, según argumento en conferencia de prensa, espera que sume continuidad en León, su nuevo equipo, para que alcance un buen estado físico.

De todas formas, a la distancia, el centrodelantero se refirió a su llegada a la blanquirroja y a su paso por la misma. Además, dejó en claro que trabajará para ser nuevamente considerado. "Tomé la decisión de que me iría con la primera (selección) que me diera oportunidad. La primera que confió en mí fue la peruana. Estoy feliz y orgulloso de ser parte de esa maravillosa Selección", dijo en el canal de Youtube Zabalive.

"Todo Perú me ha recibido muy bien. Espero poder volver, consolidarme y darle alegrías (al país), porque se lo debo", agregó. Asimismo, mencionó que, cuando se dio el primer llamado, no estaba en su mejor momento. "Todo fue de un día para otro, de contracorriente. Venía de vacaciones, con un esguince de segundo grado. Llegar, no poder entrenar al principio, hacer diferenciado, sumado a que físicamente veníaun mes sin jugar y que te metan a partido de máximo nivel no está tan fácil", mencionó 'Ormedeus'.

Doble ausencia



Santiago Ormeño no solo no fue llamado para la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas, sino que además no fue considerado pese a que hizo 17 goles en 36 partidos durante la temporada 2020-21. Al respecto, también dio su opinión en la misma entrevista.

"Nunca fue una de mis metas estar ahí, no lo tenía muy presente. Sabía que iba a haber partido de estrellas y pensé que podía estar, pero no fue asi y no me quita el sueño. Tengo que seguir trabajando. Creí que sí iba a estar. Creo que tuve un gran año, creí que podía haber espacio para mí, (pero) la Liga decidió el equipo", finalizó.

NUESTROS NEWSLETTER

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 35 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.