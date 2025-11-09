Selección Peruana contempla la posibilidad de "reprogramar o aplazar" sus amistosos ante Rusia y Chile

Sin confirmar. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que está contemplando la posibilidad de solicitar la "reprogramación o aplazar" sus encuentros amistosos ante Rusia y Chile.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la Bicolor informó que, debido a la cancelación del vuelo del primer tramo rumbo a San Petersburgo (Rusia), el combinado nacional perderá dos días de entrenamiento debido al "contratiempo y nuevos itinerarios", lo que obliga al comando técnico a replantear la planificación de trabajo.

Debida a esta razón, se "contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas".

FPF agradece predisposición de los jugadores de la Selección Peruana

En otra parte del comunicado, la Bicolor resaltó el "compromiso y profesionalismo" de los convocados para los encuentros amistosos y destacó el "amor por la camiseta y la representación nacional".

La Selección Peruana tiene programado jugar el miércoles 12 de noviembre su primer encuentro amistoso en tierras euroasiáticas ante Rusia. Y, seis días después, ante Chile. En caso los encuentros se aplacen o se mantengan, la FPF informará qué decisión se tomó.